Два волонтера из Воронежа получили ранения в зоне СВО

ВОРОНЕЖ, 1 фев — РИА Новости. Двое волонтеров из Воронежа получили ранения в зоне СВО и будут проходить лечение в воронежском госпитале, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Мне сообщили, что вчера ранения в зоне СВО получили два волонтёра из Воронежа. Они направляются в наш госпиталь, врачи уже наготове. Сделаем для этих отважных людей все возможное!».
Также Гусев сообщил, что в результате перехвата и уничтожения дежурными средствами ПВО утром в четверг на юге Воронежской области двух беспилотников самолетного типа, о чем ранее информировало министерство обороны РФ, последствий на земле нет.