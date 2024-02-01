Суд освободил от наказания виновника взрыва в девятиэтажке на Краснодонцев

Однако за истечением срока давности подсудимого освободили от наказания, сообщили в суде.



Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме на улице Краснодонцев произошел в квартире на шестом этаже. Ранее сотрудники ООО «Городская газовая служба» Максима Бязина поменяли там газовый шланг кухонной плиты так, что газовый счетчик развалился и произошла утечка газа. Здание признали аварийным и расселили, части жильцов компенсировали стоимость квартир, для остальных построили новый дом.



Максима Бязина ранее признали виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ) и освободили от наказания за истечением сроков давности. Затем глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в эффективности расследования инцидента. Апелляция отменила решения суда и направила его на новое рассмотрение. Однако пересмотр дела завершился с тем же результатом.



Владимир Зубарев.