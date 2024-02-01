Ночью в Калининграде загорелись склады на ул. Камской, огонь охватил здание в 100 «квадратов»

Пожар начался 1 февраля около 2:30 в помещении 20 на 100 метров из железобетона. Пламя охватило крышу и перекрытия, внутри горели паллеты, бумага и краска. Пожарные сумели вытащить из огня три компрессионных ресивера, спасли также промышленное оборудование, автомобиль и электрокар. В тушении задействовали 28 человек и восемь единиц спецтехники. Общая площадь пожара составила 100 м². Помещение сдаётся в аренду.