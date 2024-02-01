У жителей Сальска из кранов потекла вода цвета нефти

В Сальске из кранов потекла вода цвета нефти. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях 1 февраля.
С этой проблемой столкнулись жильцы домов на улицы Кузнечная, Гончарова, Краснодонцев, а также Колбасовской. Местные жители считают, что вода окрасилась из-за сгнивших канализационных труб. Вода не имеет никакого запаха, однако темный ее цвет не внушает доверия. С таким водоснабжнием люди не могут ни стирать, ни мыть посуду.
— Принимать душ невозможно в такой воде. Непонятно помылся ли ты или испачкался, — пишут местные жители.
Сальчане уже сообщили о проблеме в водоканал. Как скоро вода снова станет чистой, неизвестно. А пока местным жителям следует закупить бутылки с жидкостью в ближайшем магазине.