У жителей Сальска из кранов потекла вода цвета нефти

С этой проблемой столкнулись жильцы домов на улицы Кузнечная, Гончарова, Краснодонцев, а также Колбасовской. Местные жители считают, что вода окрасилась из-за сгнивших канализационных труб. Вода не имеет никакого запаха, однако темный ее цвет не внушает доверия. С таким водоснабжнием люди не могут ни стирать, ни мыть посуду.