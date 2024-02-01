Силовики выявили колл-центры мошенников в Минске и Москве

Силовую поддержку при проведении операции оказали спецподразделения милиции.
«Под предлогом ведения инвестиционных проектов мошенники завладевали огромными суммами доверчивых жертв».
Доходы группы оцениваются более чем в миллион долларов в месяц. Среди пострадавших — граждане стран СНГ и Евросоюза. Судя по видео МВД, в Минске офис мошенников располагался на улице Революционной.
Подозреваемые в участии в преступной группе также задержаны в Москве российской полицией.
По информации следствия, мошенники с февраля 2020 года по январь 2024-го через «холодные звонки» предлагали жителям разных стран, в том числе Беларуси, поучаствовать в онлайн-инвестициях. Жертвам обещали высокий гарантированный доход.
Для привлечения инвесторов создавались фейковые сайты инвестплощадок. Чтобы люди поверили в схему, их обманом убеждали перевести деньги, затем создавали видимость дохода. При попытке вывести средства жертвы впоследствии не могли связаться с мошенниками.