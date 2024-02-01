Силовики выявили колл-центры мошенников в Минске и Москве

Для привлечения инвесторов создавались фейковые сайты инвестплощадок. Чтобы люди поверили в схему, их обманом убеждали перевести деньги, затем создавали видимость дохода. При попытке вывести средства жертвы впоследствии не могли связаться с мошенниками.