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Силовики выявили колл-центры мошенников в Минске и Москве

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК Министерства внутренних дел Беларуси совместно с коллегами из Следственного комитета задержали участников международной группы, которая подозревается в мошенничестве, сообщила пресс-служба МВД.
Источник: Sputnik.by

Силовую поддержку при проведении операции оказали спецподразделения милиции.

«Под предлогом ведения инвестиционных проектов мошенники завладевали огромными суммами доверчивых жертв».

отметили в МВД.

Доходы группы оцениваются более чем в миллион долларов в месяц. Среди пострадавших — граждане стран СНГ и Евросоюза. Судя по видео МВД, в Минске офис мошенников располагался на улице Революционной.

Подозреваемые в участии в преступной группе также задержаны в Москве российской полицией.

По информации следствия, мошенники с февраля 2020 года по январь 2024-го через «холодные звонки» предлагали жителям разных стран, в том числе Беларуси, поучаствовать в онлайн-инвестициях. Жертвам обещали высокий гарантированный доход.

Для привлечения инвесторов создавались фейковые сайты инвестплощадок. Чтобы люди поверили в схему, их обманом убеждали перевести деньги, затем создавали видимость дохода. При попытке вывести средства жертвы впоследствии не могли связаться с мошенниками.