В Ростовской области свыше 300 тысяч человек оказались в зоне подтопления

Жители Ростова, Батайска, Азова и Аксая пожаловались на резкий подъем грунтовых вод. Об этом сообщают «Известия». Так, в зоне подтопления оказались порядка 300 тысяч человек, общая площадь подтопленной территории — 900 кв.м. По словам местных жителей, уровень грунтовых вод поднялся на два метра, затопив подвалы, цокольные этажи, садовые товарищества, пешеходные переходы, улицы.
Правительство региона объяснило — подъем грунтовых вод связан с ростом осадков. С ноября по январь 2023 года в Ростовской области выпало осадков в 2−4 раза больше, чем обычно.
«Всего по области с 27 декабря 2023 года откачано более 82 тыс. кубометров грунтовых вод», -ответили изданию в правительстве региона.
При этом ранее мы сообщали, что жители Шоссейной, а также хуторов Ленинаван, Ленинакан, Красный Крым Мясниковского района жалуются на подтопления.