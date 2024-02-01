В Ростовской области свыше 300 тысяч человек оказались в зоне подтопления

Жители Ростова, Батайска, Азова и Аксая пожаловались на резкий подъем грунтовых вод. Об этом сообщают «Известия». Так, в зоне подтопления оказались порядка 300 тысяч человек, общая площадь подтопленной территории — 900 кв.м. По словам местных жителей, уровень грунтовых вод поднялся на два метра, затопив подвалы, цокольные этажи, садовые товарищества, пешеходные переходы, улицы.