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Полиция проверит сведения о нападении водителя автобуса на детей под Аксаем

О ЧП сообщили жители хутора Верхнеподпольного.

Полиция Дона проверит сведения о нападении водителя автобуса на школьников в Аксайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

О ЧП рассказали в соцсетях жители хутора Верхнеподпольного. По их версии, водитель школьного автобуса дал пощёчину ученику 8 класса. Также он, со слов очевидцев, ударил отвёрткой отца одной из девочек, когда мужчина заступился за дочь.

Ситуацией заинтересовались правоохранители:

«Сотрудниками ОМВД России по Аксайскому району проводится проверка по факту публикации в сети сведений о возможно противоправных действиях местного жителя в отношении несовершеннолетнего, а также его родителей. В ходе проверки полицейскими будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством».

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