Полиция проверит сведения о нападении водителя автобуса на детей под Аксаем

Полиция Дона проверит сведения о нападении водителя автобуса на школьников в Аксайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
О ЧП рассказали в соцсетях жители хутора Верхнеподпольного. По их версии, водитель школьного автобуса дал пощёчину ученику 8 класса. Также он, со слов очевидцев, ударил отвёрткой отца одной из девочек, когда мужчина заступился за дочь.
Ситуацией заинтересовались правоохранители:
«Сотрудниками ОМВД России по Аксайскому району проводится проверка по факту публикации в сети сведений о возможно противоправных действиях местного жителя в отношении несовершеннолетнего, а также его родителей. В ходе проверки полицейскими будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством».