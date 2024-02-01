Полиция проверит сведения о нападении водителя автобуса на детей под Аксаем

«Сотрудниками ОМВД России по Аксайскому району проводится проверка по факту публикации в сети сведений о возможно противоправных действиях местного жителя в отношении несовершеннолетнего, а также его родителей. В ходе проверки полицейскими будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством».