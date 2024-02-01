В Пермском крае простились с погибшим на СВО Евгением Некрасовым

Сообщается, что Евгений Некрасов родился в 1976 году в Перми, но окончил школу в поселке Валежная. В период 1994—1996 годов проходил военную службу по призыву в должности аккумуляторщик. Во время СВО боец входил в отделение захвата штурмового взвода. Погиб при выполнении специальных задач 31 декабря 2023 года.