Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток за серьги с радугой

Ранее в нижегородских Телеграм-каналах распространился видеоролик с участием молодой пары, которая сидит за столиком в кафе. Автор видео, снимавший всё на камеру, публично срывает с них желто-голубой значок и радужные серьги, громко высказывая недовольства. На девушке были серьги в цветах радуги, которые внешне напоминают символику запрещенного в России ЛГБТ-движения*. После того, как видео разошлось по соцсетям, девушкой заинтересовались правоохранительные органы. На заседании 30 января суд признал ее виновной в демонстрации экстремистской символики.