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В Ташкенте семь фудтраков незаконно подключились к электросети: ущерб оценен более чем в 1 млрд сумов

Хищение электричества фудтраками выявлено в пяти районах столицы.
Источник: Департамент

Как сообщает пресс-служба Департамента по борьбе с экономической преступностью при Генпрокуратуре, в Ташкенте выявлены факты незаконного подключения к электросети.

В частности, в ходе доследственной проверки, проведенной Ташкентским городским управлением департамента при Генеральной прокуратуре, было установлено, что ответственные лица ООО L.S.G и другие незаконно использовали электроэнергию на общую сумму 1,1 млрд сумов, подключив в коммерческих целях 7 мобильных торговых точек по приготовлению фастфуда в густонаселенной местности Мирабадского, Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского, Яккасарайского и Яшнабадского районов столицы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 169 УК РУз (Кража). Ведется следствие.