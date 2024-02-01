В Ташкенте семь фудтраков незаконно подключились к электросети: ущерб оценен более чем в 1 млрд сумов

В частности, в ходе доследственной проверки, проведенной Ташкентским городским управлением департамента при Генеральной прокуратуре, было установлено, что ответственные лица ООО L.S.G и другие незаконно использовали электроэнергию на общую сумму 1,1 млрд сумов, подключив в коммерческих целях 7 мобильных торговых точек по приготовлению фастфуда в густонаселенной местности Мирабадского, Мирзо-Улугбекского, Чиланзарского, Яккасарайского и Яшнабадского районов столицы.