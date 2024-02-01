Ревнивая калининградка ударила супруга ножом в грудь

32-летний мужчина был госпитализирован с колото-резаной раной грудной клетки. Конфликт произошел на почве ревности между супругами. Органами дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщили в УМВД по Калининградской области.