В Новосибирске владельца отеля «Золотой лев» похоронили с замотанной головой

1 февраля в Новосибирске прошли похороны владельца гостиницы «Золотой лев» Олега Татаринова. В гробу бизнесмен лежал с замотанной головой.
Церемония прощания проходила в холле отеля. Проводить погибшего в последний путь пришло множество людей. Некоторые из присутствовавших приехали на машинах с «блатными» номерами.
Известно, что незадолго до смерти Татаринов оформил статус ИП. Кроме гостиничного бизнеса он также занимался сдачей недвижимости в аренду. Мужчина планировал эмигрировать за границу и передать права на владение отелем.
Напомним, предпринимателя с простреленной головой обнаружили в одном из номеров его гостиницы 29 января. Правоохранители пришли к выводу, что смерть не носила криминальный характер.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что отбывающий за хищение 152 млн рублей бизнесмен не смог выйти по УДО.