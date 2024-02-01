1,5 млрд рублей за год отдали мошенникам жители Иркутской области

В 2023 году жители Иркутской области обратились в Банк России 271 раз с жалобами на кибермошенничество. Общий ущерб, нанесенный жителям, превысил полтора миллиарда рублей, как сообщает пресс-служба ведомства.
— По информации МВД, в течение 2023 года более пяти тысяч жителей региона стали жертвами мошенников, потеряв более полутора миллиардов рублей, — пишет Байкал24.
Преступники используют различные схемы, включая обещания вернуть украденные деньги после контакта с ними. Полиция также отмечает, что в прошлом году и в начале 2024 года телефонные мошенники активно привлекают людей, предлагая им пассивный заработок.