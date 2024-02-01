Новосибирца оштрафовали на 570 тысяч рублей за вождение пьяным

Было установлено, что в мае 2023 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, ночью управлял автомобилем и был задержан сотрудниками полиции. В суде он не отрицал свою вину.



Ему назначали наказание в виде лишения свободны на один год и шесть месяцев. После наказание заменили на принудительные работы на тот же срок с лишением водительских прав на пять лет.



Помимо этого, суд конфисковал 570 тысяч рублей, которые подсудимый получил от продажи автомобиля.