Новосибирца оштрафовали на 570 тысяч рублей за вождение пьяным

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Тогучинский районный суд вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя. Его признали виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления.
Было установлено, что в мае 2023 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, ночью управлял автомобилем и был задержан сотрудниками полиции. В суде он не отрицал свою вину.
Ему назначали наказание в виде лишения свободны на один год и шесть месяцев. После наказание заменили на принудительные работы на тот же срок с лишением водительских прав на пять лет.
Помимо этого, суд конфисковал 570 тысяч рублей, которые подсудимый получил от продажи автомобиля.
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