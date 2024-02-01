В Красноярске пьяный водитель с ножом кидался на прохожих

В Кировском районе Красноярске пьяный водитель с ножом кидался на прохожих. Как сообщает краевое МВД, все произошло накануне вечером на улице Апрельская — горожане заметили мужчину в неадекватном состоянии, который сидел за рулем «Хонды». В какой-то момент он вышел из салона автомобиля и начал размахивать ножом.