В Красноярске пьяный водитель с ножом кидался на прохожих

В Кировском районе Красноярске пьяный водитель с ножом кидался на прохожих. Как сообщает краевое МВД, все произошло накануне вечером на улице Апрельская — горожане заметили мужчину в неадекватном состоянии, который сидел за рулем «Хонды». В какой-то момент он вышел из салона автомобиля и начал размахивать ножом.
Очевидцы смогли удержать дебошира до приезда сотрудников полиции. Прибыв на место, правоохранители установили личность неадеквата — им оказался 37-летний мужчина. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Теперь нарушителю грозит штраф, а также лишение водительских прав на срок до двух лет. Его автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку, нож изъят полицейскими.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.