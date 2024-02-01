На Южном Урале домработницу будут судить за кражу валюты и драгоценностей более чем на 1 млн

«Во время уборки она обнаружила места хранения иностранной валюты и золотых украшений, принадлежащих хозяину дома и его семье, и украла их. Общая сумма ущерба от ее действий составила более одного миллиона рублей», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.