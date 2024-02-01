На Южном Урале домработницу будут судить за кражу валюты и драгоценностей более чем на 1 млн

Сообщается, что 41-летняя уроженка Оренбургской области в 2021 году устроилась помощницей по хозяйству в частный дом в Сосновском районе.
«Во время уборки она обнаружила места хранения иностранной валюты и золотых украшений, принадлежащих хозяину дома и его семье, и украла их. Общая сумма ущерба от ее действий составила более одного миллиона рублей», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По месту проживания фигурантки полицейские провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли часть похищенной валюты.
Женщину будут судить по пункту «б» части 4 статьи 158 (кража) УК РФ. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.