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На Южном Урале домработницу будут судить за кражу валюты и драгоценностей более чем на 1 млн

В Челябинской области домработницу будут судить за кражу валюты и драгоценностей более чем на 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 41-летняя уроженка Оренбургской области в 2021 году устроилась помощницей по хозяйству в частный дом в Сосновском районе.

«Во время уборки она обнаружила места хранения иностранной валюты и золотых украшений, принадлежащих хозяину дома и его семье, и украла их. Общая сумма ущерба от ее действий составила более одного миллиона рублей», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По месту проживания фигурантки полицейские провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли часть похищенной валюты.

Женщину будут судить по пункту «б» части 4 статьи 158 (кража) УК РФ. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.