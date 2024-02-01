Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Воронежа

Продолжаются случаи создания фейковых аккаунтов воронежских чиновников. Объектом преступных посягательств дистанционных мошенников стал даже мэр Воронежа, об этом сообщила пресс-служба городской администрации. В мэрии уточнили, что первый случай возникновения в сети фальшивых блогов должностных лиц зафиксировали еще 4 сентября 2023 года. Преимущественно, аферисты выбирают в качестве мишени сотрудников почтенного возраста, видимо, из-за более слабой интернет-грамотности.
— Активизировались поддельные аккаунты ряда руководителей структурных подразделений муниципалитета и даже главы Воронежа Вадима Кстенина. Правда, речь о взломе настоящих блогов не идет: создаются дублирующие аккаунты, использующие имя и фамилию реального человека и его фото из открытых источников. После чего аккаунт вступает в переписку с коллегами, осуществляя провокации, — отметили в мэрии Воронежа. — Муниципальные служащие проявили бдительность и сообщили о фактах своим руководителям. Сведения о таком способе информационной войны доведены до всех структурных подразделений и подведомственных организаций, случаев успешных провокаций не зафиксировано.
Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что мошенники рассылают фейковые сообщения от имени главы района под Воронежем.