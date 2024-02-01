Мошенники создали фейковый аккаунт мэра Воронежа

— Активизировались поддельные аккаунты ряда руководителей структурных подразделений муниципалитета и даже главы Воронежа Вадима Кстенина. Правда, речь о взломе настоящих блогов не идет: создаются дублирующие аккаунты, использующие имя и фамилию реального человека и его фото из открытых источников. После чего аккаунт вступает в переписку с коллегами, осуществляя провокации, — отметили в мэрии Воронежа. — Муниципальные служащие проявили бдительность и сообщили о фактах своим руководителям. Сведения о таком способе информационной войны доведены до всех структурных подразделений и подведомственных организаций, случаев успешных провокаций не зафиксировано.