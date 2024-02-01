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На территории хаски-центра в Челябинской области случился пожар

В хаски-центре в Чебаркульском районе сгорел шатер для посетителей.
Источник: соцсети

В Чебаркульском районе на территории хаски-центра «Таежная сказка» произошел пожар. Сгорел купольный шатер, предназначавшийся для отдыха гостей.

Люди и собаки при пожаре не пострадали. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь тушили сотрудники областной противопожарной службы и участники добровольной пожарной команды из села Непряхино.

Руководитель собачьего питомника и развлекательного «Хаски-центра» Динар Хакимов оценил ущерб от пожара в 1,5 млн рублей.

— Мы стараемся не опускать руки, хоть и очень жаль, что было построено мною, собственными силами в течение полугода, за пару часов превратилось в пепел, — рассказал Динар Хакимов.

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