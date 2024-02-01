На территории хаски-центра в Челябинской области случился пожар

В Чебаркульском районе на территории хаски-центра «Таежная сказка» произошел пожар. Сгорел купольный шатер, предназначавшийся для отдыха гостей.
Люди и собаки при пожаре не пострадали. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, огонь тушили сотрудники областной противопожарной службы и участники добровольной пожарной команды из села Непряхино.
Руководитель собачьего питомника и развлекательного «Хаски-центра» Динар Хакимов оценил ущерб от пожара в 1,5 млн рублей.
— Мы стараемся не опускать руки, хоть и очень жаль, что было построено мною, собственными силами в течение полугода, за пару часов превратилось в пепел, — рассказал Динар Хакимов.