В Самаре скорая помощь застряла в нечищеном от снега дворе на Садовом проезде

В Самаре машины скорой помощи застряли в снежном плену. Все случилось в среду, 31 января 2024 году, во дворе на Садовом проезде, 15, 19 и 21. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
— Во дворе сразу три машины скорой помощи. Сначала к человеку приехала реанимация, вытянуть не смогли. Снег не чищен во дворе. Потом приехали еще две кареты скорой помощи. Звонили в ЖЭУ, никакой реакции, — поделились горожане, опубликовав видео с застрявшими автомобилями медиков.
Напомним, накануне губернатор Дмитрий Азаров раскритиковал власти Самары за плохую уборку снега. Он отправил чиновников на субботник. Сказал, чтобы они сами выходили на улицы с лопатами. Вскоре после этого глава областной столицы Елена Лапушкина обратилась в соцсетях к горожанам: попросила присылать проблемные адреса. Она пообещала, что 1 февраля вместе с главами районов и сотрудниками администрации лично проконтролирует уборку снега.