В Самаре скорая помощь застряла в нечищеном от снега дворе на Садовом проезде

Напомним, накануне губернатор Дмитрий Азаров раскритиковал власти Самары за плохую уборку снега. Он отправил чиновников на субботник. Сказал, чтобы они сами выходили на улицы с лопатами. Вскоре после этого глава областной столицы Елена Лапушкина обратилась в соцсетях к горожанам: попросила присылать проблемные адреса. Она пообещала, что 1 февраля вместе с главами районов и сотрудниками администрации лично проконтролирует уборку снега.