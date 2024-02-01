Симферополец «кинул» маркетплейс на 16 млн рублей

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, в полицию Симферополя с заявлением о мошенничестве обратился представитель одного из маркетплейсов. Мужчина сообщил, что выявил подозрительный личный кабинет клиента, который осуществил заказы различных изделий без фактической оплаты. Полицейские установили причастного к совершению преступления, который воспользовался техническими неполадками у данного интернет-магазина.
«При оформлении заказов он использовал свой личный кабинет с пустым банковским счетом. Товар злоумышленник получил в 19 пунктах выдачи на территории различных городов Республики Крым. Предварительно установлена причастность симферопольца к хищению путем обмана около 100 единиц дорогостоящей цифровой техники и принадлежностей к ней на общую сумму свыше 16 млн рублей», — констатировали в пресс-службе.
В ходе обыска по месту жительства подозреваемого большая часть краденого была изъята.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.