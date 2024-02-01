Загрызли человека: в Воронеже резко обострилась ситуация с бродячими собаками

В июне 2023 года в Воронеже на улице Машиностроителей нашли тело молодого мужчины со следами собачьих укусов. Следователи выяснили, что погибшему 31 год. Согласно заключению судмедэкспертизы, причиной гибели стала кровопотеря из-за укушенных ран. Говоря простым языком, воронежца насмерть загрызли бродячие собаки.
В криминальных сводках информация об этом случае не проходила и стала достоянием общественности только из-за огласки родственниками погибшего, спустя полгода. В воронежском следственном управлении СК «Комсомолке» сообщили, что расследование уголовного дела еще не завершено. В случае, если выяснится, что эта трагедия — следствие бездействия лиц, ответственных за сокращение численности бездомных животных, то виновным грозит уголовное наказание.
ТЕРРОРИЗИРУЮТ ЦЕЛЫЕ КВАРТАЛЫ.
Ситуация с бродячими собаками в Воронеже напряженная. Это факт, очевидный всем, от чиновника, до школьника. Практически еженедельно в соцсетях горожане сообщают о случаях нападения стай дворняг на прохожих. Звери рвут одежду, пугают и кусают. Нападают, как правило, на одиноких прохожих и детей. Загрызают домашних собак прямо на глазах владельцев. А погибшим от зубов озверевших псов кошкам нет числа…
Каждое новое сообщение о собачьем беспределе вызывает среди горожан общественный резонанс, в обсуждениях начинаются жестокие споры между зоозащитниками и пострадавшей стороной, теми, кто из-за четвероногих рэкетиров боится выйти из подъезда. Понять можно и тех и других.
НЕПРИМИРИМЫЕ ВРАГИ.
Несомненно, вид бездомного щенка, дрожащего у магазина или ищущего лазейку в спасительное тепло подвала, не может не вызывать жалость у нормального человека. Хочется накормить и согреть всех бездомных, приласкать их и создать хоть какие-то условия для выживания на улице. Идеально, конечно, — подарить ему дом и заботу. Но всех бродяжек не приютить. Переживая за судьбу этих обездоленных животных, горожане выносят им остатки еды, стелют коврики-подстилки, пускают погреться в подъезды, строят будки. Сотни горожан перечисляют средства на помощь бездомным животным и уверены, что никто из этих милейших дворняжек не может причинить человеку вред.
Но на другой стороне баррикад — не менее убежденные в своей правоте горожане. Напуганные, покусанные. Они просят чиновников защитить их от агрессивных дворняг.
Есть и третья сторона — откровенные живодеры. Которым только дай повод поиздеваться над тем, кто слабее. Именно они в соцсетях своими агрессивными призывами к расправе над бродячими животными разжигают ненависть одних горожан к другим. И, заручившись поддержкой пострадавших, берут отраву или оружие и отправляются вершить «правосудие». Поводов-то предостаточно. А, если нет, — всегда можно создать. Говорят, есть уже в интернете и сфабрикованные истории нападений.
КТО И ЗАЧЕМ ОТЛАВЛИВАЕТ БРОДЯГ.
По закону обязанность регулирования численности бездомных животных возложена муниципалитеты. Сегодня усыплять (гуманным способом) разрешено лишь безнадежно больных животных. Более того, собаки, наравне с человеком имеют право жить на улицах города. Конечно, улица для них суровая среда, но эта проблема имеет долгую историю и широкую географию. А, значит, и Воронежу от нее никуда не деться. В качестве средства регулирования численности бездомных животных в России применяют процедуру ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Бездомных животных за счет бюджета отлавливают сотрудники специализированных фирм-подрядчиков, содержат их какое-то время в клиниках, где проводят осмотр, лечение, стерилизацию и вакцинацию от бешенства. После завершения периода реабилитации собак отвозят на прежнее место со специальной биркой в ушах.
Предполагается, что после этого собака адаптирована к жизни в городе. В теории стерилизованные животные не проявляют агрессии, а, поскольку еще и не дают потомства, то постепенно их численность сокращается. На практике все выглядит иначе. Биркованные собаки зачастую сбиваются в стаи начинают охранять свои территории, нападая на тех, кто кажется им опасным, или представляется добычей. Несмотря на проводимую стерилизацию, численность дворняг продолжает расти. Более того, недавно выяснилось, что и вакцинация не дает стопроцентной защиты животных от бешенства. «Комсомолка» рассказывала о случае выявления бешенства у пса, только прошедшего процедуру ОСВВ.
И ЕСТЬ ЛИ ОТ ЭТОГО ПРОК.
Чиновники признают, что эффективность программы ОСВВ в Воронеже буксует. Для положительного результата работу с бездомными животными надо проводить активнее и масштабнее. Помочь в решении проблемы должен муниципальный приют, но его не могут достроить уже несколько лет. Очередной подрядчик заморозил стройку.
По данным городского управления экологии, в 2016—2017 году на территории города было около 6 000 бродячих собак. В 2023 году их насчитали около 4 500. Подсчет, по данным управления, ведут специалисты управ районов. Учитываются также заявки горожан. Больше всего сегодня бродячих животных в Левобережном, Железнодорожном и Советском районах, то есть — ближе к окраинам.
В течение 2022 года стерилизацию и вакцинацию прошли более 1400 безнадзорных животных. В 2023 году — более 1100. Заявки на отлов собирают в районных управах города. Подать ее можно через электронную приемную, по номеру 112 или непосредственно в управление экологии.
В мэрии утверждают, что животных, которые во время процедуры стерилизации и вакцинации проявили агрессивность, на прежнее место не выпускают, а оставляют на пожизненное содержание в специализированные приюты. Но в тоже время биркованных животных повторно практически не отлавливают. Исключение делают только для агрессивных особей. Именно они «руководят» стаями. Причем агрессивность собаки должна подтвердить специальная комиссия с участием представителя управы района, подрядной организации и ветеринарного специалиста.
— Решение о наличии у животного признаков немотивированной агрессивности принимается, если животное не может адекватно реагировать на окружающую среду, людей, других животных и данное поведение не вызвано стрессом, полученным от ненадлежащего отношения к данному животному, голодом, испытанием страданий, боли, — рассказали в управлении экологии. — Такие животные подлежат помещению в приют для постоянного содержания до конца жизни.
ВОЖАКОВ — В ПРИЮТЫ.
По данным чиновников, с улиц Воронежа изъяли 80 таких агрессивных псов. Всех передали подрядчику во временные приюты, где месячное пребывание одного такого животного обходится в 10 тысяч рублей. Поскольку возможности этих передержек не безграничны, то волонтеры ищут собакам и кошкам новых владельцев или передают в частные приюты на пожизненное содержание.
В управлении экологии нам также предоставили данные по количеству поступивших от горожан заявок на отлов бездомных собак. Так, в 2018 году поступило 3791 заявка, а в 2022 году — 2521 заявка. Из них больше всего (670) по Левобережному району, а меньше всего по Центральному — 93 заявки. За 2023 год было 2678 заявок, больше всего по Левобережному району — 630, меньше всего 289 — по Ленинскому. При этом очень часто дублируются разными заявителями, уточнили в управлении.
Что касается выделяемых на программу ОСВВ средств, то в 2023 году на эти цели направили 18 миллионов рублей, а годом раньше — 17,6 миллиона. В первом квартале 2024 года на отлов животных предполагается потратить 7,58 миллиона рублей.
ЗНАЙ!
Что делать, если укусила собака.
Если на вас напала бездомная собака (не важно — с биркой или нет), необходимо срочно позвонить в службу 112 и как можно быстрее обратиться в травмпункт по месту прописки. Там вам назначат курс профилактических прививок против заражения бешенством.
Дополнительно необходимо сообщить об инциденте в управу района, на территории которого произошло нападение, подробно описав место, обстоятельства нападения и приметы собаки. По вашему заявлению в управе проведут расследование с выездом на место. Если собака не стерилизована, то ее отловят и направят на процедуру ОСВВ. Если же у животного есть бирка, то комиссия оценит его агрессивность и при необходимости — поместит в приют.
КОМПЕТЕНТНО.
Кто ответит за ущерб?
Кто несет ответственность за собак, если они напали на человека? Куда обращаться пострадавшему? На эти вопросы «Комсомолке» ответил адвокат Александр Денисов.
— За домашних животных ответственность по закону несет их владелец, — говорит эксперт. — Если это бездомное животное, то — соответствующие органы власти, на которые возложена обязанность по отлову безнадзорных животных.
Хозяева собак обязаны обеспечить безопасность окружающих: выгуливать собаку на поводке, спускать с него только в малолюдных местах или на специально оборудованных площадках. Злобным собакам при этом следует надевать намордник.
Уголовная ответственность может наступать в случаях, если животное, в частности собака, покусала кого-то, или причинила иной вред здоровью и это образует состав преступления. Так, хозяин собаки или должностное лицо, ответственное за обращение с собаками, не имеющими владельца, могут понести уголовную ответственность и за причинение собакой легкого вреда здоровью и за более тяжкие последствия, включая смерть потерпевшего. Такие случаи будут расследовать правоохранительные органы, итоговое решение будет принимать суд.
При отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния со стороны владельца собаки или должностного лица, нарушение правил обращения с животными повлечет уже не уголовную, а административную ответственность. Нужно отметить, что в субъектах РФ действуют региональные законы об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за нарушение правил содержания домашних животных, а также дополнительные правила по содержанию животных.
Например, в Воронежской области действует приказ Управления Ветеринарии Воронежской области, который не допускается содержания домашних животных в помещениях многоквартирного дома, не являющихся частью квартиры — подъезды, подвалы, а граждане, на содержании которых находятся домашние животные, обязаны:
— удовлетворять биологические потребности домашних животных в пище, воде, сне, движениях, естественной активности, контактах с человеком, контактах с себе подобными;
— пресекать проявления агрессии со стороны домашнего животного по отношению к окружающим людям и животным;
— предотвращать причинение домашним животным вреда жизни, здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
— не допускать самостоятельного выхода домашнего животного за пределы места его содержания;
— установить при входе на земельный участок или во двор домовладения предупреждающую надпись о наличии собаки.
Законодательно запрещено бить или наносить увечья животному и умертвлять без предварительного заключения ветеринара о неизлечимой болезни. Усыплять питомца можно только гуманным способом с привлечением сотрудника ветклиники.
Также нужно отметить, что помимо уголовной и административной ответственности, владельцы собак или должностные лица (органы государственной власти или органы местного самоуправления), ответственные за бездомных животных, несут и гражданско-правовую ответственность за причиненный собаками, или иными животными, вред. Так, в случае если собака кого-то покусала, причинила вред здоровью, то можно требовать в судебном порядке взыскания расходов на лечение и компенсации морального вреда. Для подтверждения факта причинения вреда необходимо оперативно обращаться в полицию, пользоваться официальной медицинской помощью, необходимо собирать доказательства. Решение по таким делам будет принимать суд.