Загрызли человека: в Воронеже резко обострилась ситуация с бродячими собаками

В управлении экологии нам также предоставили данные по количеству поступивших от горожан заявок на отлов бездомных собак. Так, в 2018 году поступило 3791 заявка, а в 2022 году — 2521 заявка. Из них больше всего (670) по Левобережному району, а меньше всего по Центральному — 93 заявки. За 2023 год было 2678 заявок, больше всего по Левобережному району — 630, меньше всего 289 — по Ленинскому. При этом очень часто дублируются разными заявителями, уточнили в управлении.