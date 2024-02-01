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В Новосибирске 8-летний мальчик пострадал, выпав из автобуса

Инцидент произошёл в Дзержинском районе мегаполиса.
Источник: ГИБДД Новосибирска

В четверг в Дзержинском районе Новосибирска в ДТП с автобусом пострадал несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

По предварительным данным, 48-летний водитель автобуса МАЗ маршрута № 30 в 12:30 отъезжал от остановки «улица Есенина», при этом забыв закрыть двери в салоне..

В результате из автобуса на проезжую часть выпал 8-летний мальчик. Пострадавший был доставлен в больницу бригадой врачей скорой помощь.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Тем временем, о проведении проверки по факту этого ДТП в отношении ООО ПКП «Лига-Т» сообщили в прокуратуре Новосибирска.

«По её результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что пассажирский автобус сгорел на трассе в Новосибирской области.

ГИБДД