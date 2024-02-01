Ил-76 сбили ракетой MIM-104A комплекса Patriot, сообщил СК

«По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз, изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot», — говорится в пресс-релизе.
При осмотре места крушения специалисты нашли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке.
На изъятых частях обнаружены обозначения: «ASSY 11455748», «SN740179», «ASSY 11461343», «SN740206», «ASSY 11461865», «SN740207», «Raytheon», «CONFIDENTIAL classified by PATRIOT SECURITY CLASSIFICATION GUIDE DATED: 9/22/83 ADDENDA DATED 11/28/83 8/8/84 CONTRACT NO/DAAH01−86C-A018», а также «18876 ASSY», «MARTIN MARIETA» и «10253043−39 02 S/N 80025».
Расследование уголовного дела о теракте продолжается.
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя зенитными ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области.
Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
Накануне президент сообщил, что Россия будет настаивать на международном расследовании.