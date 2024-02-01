Под окнами Александровской больницы погиб мужчина. На 4 этаже его пытались спасти врач и медбрат

Пациент Александровской больницы скончался накануне под окнами отделения интенсивной терапии, где проходил лечение. Что с ним произошло — никто не знает, но сохранить жизнь 42-летнему петербуржцу пытались в четыре руки. Подробности стали известны «Фонтанке» 1 февраля.
Накануне утром в полицию позвонила женщина. Она сообщила о странной картине: якобы, одного из пациентов хотели вытолкнуть с 4 этажа Александровской больницы. Сотрудники правоохранительных органов, приехавшие на место, установили, что ситуация развивалась противоположным образом. Мужчину пытались спасти.
Как рассказала полиции врач Александровской больницы, ставшая свидетельницей неадекватного поведения пациента, мужчина поступил к ним 30 января, у него заподозрили проблемы с сердцем. Ночью он спал спокойно, в 9 утра доктор сняла у больного кардиограмму, он также был абсолютно спокоен.
Но когда врач отошла к другому пациенту, 42-летний поступивший подбежал к аппарату ИВЛ и повел себя агрессивно. Он начал толкать врача и побежал в сторону окна. Хрупкая женщина пыталась удержать 100-килограммового пациента, который потащил ее за собой. И даже при помощи медбрата удержать буйного пациента не получилось. Доктор же попала в стационар с сотрясением, ушибами и другими повреждениями.
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.