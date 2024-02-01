Под окнами Александровской больницы погиб мужчина. На 4 этаже его пытались спасти врач и медбрат

Но когда врач отошла к другому пациенту, 42-летний поступивший подбежал к аппарату ИВЛ и повел себя агрессивно. Он начал толкать врача и побежал в сторону окна. Хрупкая женщина пыталась удержать 100-килограммового пациента, который потащил ее за собой. И даже при помощи медбрата удержать буйного пациента не получилось. Доктор же попала в стационар с сотрясением, ушибами и другими повреждениями.