Южноуральцу, который сжёг убитую возлюбленную на свалке, вынесли приговор

Суд вынес приговор 43-летнему жителю Златоуста, которого признали виновным в убийстве сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
По информации следствия, в мае 2023 года мужчина и женщина поругались. Южноуралец схватил табурет и ударил им 46-летнюю возлюбленную по голове. Кроме того, нанёс ей ножевое ранение в грудь.
От полученных травм женщина умерла. Её сожитель решил замести следы и на следующий день вывез тело в село Куваши. Там поджёг на санкционированной свалке возле местного кладбища. Полгода после этого мужчина уверял родственников и знакомых, что пропавшая подруга уехала работать вахтовым методом.
«Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе СУ СКР.