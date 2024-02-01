Южноуральцу, который сжёг убитую возлюбленную на свалке, вынесли приговор

От полученных травм женщина умерла. Её сожитель решил замести следы и на следующий день вывез тело в село Куваши. Там поджёг на санкционированной свалке возле местного кладбища. Полгода после этого мужчина уверял родственников и знакомых, что пропавшая подруга уехала работать вахтовым методом.