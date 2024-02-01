Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
БПЛА летели на высоте около 50 м в Нижний Новгород со стороны Рязанской области и были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы, сказал источник агентства.
Дроны упали в лесопосадке. Их боевая часть не сработала. Пострадавших и повреждений нет.
Полина Петрова, «Ъ-Казань».
Два беспилотника ВСУ были сбиты в 280 км от Татарстана
Рядом с селом Старые Ключищи Нижегородской области, что примерно в 280 км от Кайбицкого района Татарстана, в ночь на 1 февраля были сбиты два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с взрывными устройствами.
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.