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Два беспилотника ВСУ были сбиты в 280 км от Татарстана

Рядом с селом Старые Ключищи Нижегородской области, что примерно в 280 км от Кайбицкого района Татарстана, в ночь на 1 февраля были сбиты два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) с взрывными устройствами.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

БПЛА летели на высоте около 50 м в Нижний Новгород со стороны Рязанской области и были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы, сказал источник агентства.

Дроны упали в лесопосадке. Их боевая часть не сработала. Пострадавших и повреждений нет.

Полина Петрова, «Ъ-Казань».