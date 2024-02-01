Два беспилотника ВСУ были сбиты в 280 км от Татарстана

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.



БПЛА летели на высоте около 50 м в Нижний Новгород со стороны Рязанской области и были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы, сказал источник агентства.



Дроны упали в лесопосадке. Их боевая часть не сработала. Пострадавших и повреждений нет.



Полина Петрова, «Ъ-Казань».