«Перечислил детей поименно и умер в скорой»: на Урале простились с тренером по хоккею, погибшим в ДТП с автобусом

В Новоуральске прошла церемония прощания с тренером по хоккею Виталием Плешковым. 67-летнитй Виталий Алексеевич погиб после жуткого ДТП 29 января.
18 хоккеистов возрастом от 15-ти до 16-ти лет вместе с тренером на автобусе возвращалась в Новоуральск после соревнований в Уфе. На 289-м километре Серовского тракта автобус врезался в легковушку «Ситроен». Как было ранее известно, автобус вылетел на встречную.
В Минздраве Свердловской области сообщали, что Виталий Плешков скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи. Как рассказывали очевидцы, мужчина смог сам выйти из автобуса. Он успел сообщить все имена хоккеистов, ехавших в рейсе, прибывшим на место трагедии полицейским.
Мужчина более 40 лет проработал детским тренером. У него остались жена, дочь и 20-летний внук. В молодости Виталий сам играл за хоккейную команду «Кедр». Воспитанники тренера рассказывали о нем как о человеке, который всей душой отдавался своему делу.
— Виталий Алексеевич любил всех своих учеников, давал им надежду и веру в себя. Кому-то дал дорогу в высшую хоккейную лигу, кому-то помог пробиться в КХЛ. На всех играх всех поддерживал, — рассказывал «КП-Екатеринбург» один из его учеников Александр.
Прощание с детским тренером прошло на ледовой арене Новоуральска. На нем присутствовал мэр города Вячеслав Тюменцев.
— Виталий Алексеевич посвятил свой трудовой путь развитию новоуральского хоккея. Тренер, воспитавший немало игроков высокого уровня, прославивших нашу страну и город. Среди них: Алексей Макеев, игрок КХЛ, ХК «Автомобилист», неоднократно вызывался в команду сборной России по хоккею, и Роман Чемерикин, игрок ВХЛ, обладатель Кубка «Петрова» в составе ХК «Рубин». Работал на совесть, горячо и преданно любил хоккей, верил в каждого своего воспитанника, — написал он в своем Telegram-канале.
Проводить Виталия Плешковым пришло множество местных жителей. Трибуны ледовой арены практически полностью оказались заполнены. Юные хоккеисты вышли на лед в форме команды «Кедр».