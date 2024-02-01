«Перечислил детей поименно и умер в скорой»: на Урале простились с тренером по хоккею, погибшим в ДТП с автобусом

— Виталий Алексеевич любил всех своих учеников, давал им надежду и веру в себя. Кому-то дал дорогу в высшую хоккейную лигу, кому-то помог пробиться в КХЛ. На всех играх всех поддерживал, — рассказывал «КП-Екатеринбург» один из его учеников Александр.