Девушку украли в Шымкенте для замужества

Жительница Шымкента 16 января сообщила в полицию о похищении дочери неизвестным мужчиной с целью женитьбы.
По данному факту начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 125 УК РК (Похищение человека).
В результате следственных действий задержан и заключен под стражу на два месяца житель Мангистауской области.
"В рамках расследования дела будет обеспечено установление всех обстоятельств произошедшего.
За совершение подобных преступлений виновным грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества", — сообщили в прокуратуре города.
В ведомстве отметили, что дело находится на особом контроле прокуратуры города.