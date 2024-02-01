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Под Петербургом девочка сломала челюсть, катаясь на «ватрушке»

В Ленобласти девочка сломала челюсть, катаясь на «ватрушке».

Зимние развлечения обернулись переломами для юной жительницы Волосовского района Ленинградской области. По предварительным данным, она неудачно скатилась с горки неподалёку от дома, стало известно «Фонтанке» 1 февраля.

14-летнюю пациентку осматривали в областной детской клинической больнице накануне вечером. Девочка рассказала, что медицинская помощь ей потребовалась после катания на горке в деревне Рабитицы, где она упала с «ватрушки».

Врачи диагностировали переломы челюсти и скуловой кости. Состояние пациентки оценили как среднетяжёлое.

несчастный случай