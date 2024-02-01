В Ростовской области перед судом предстанет блогер, который раскачивался на кресте на видео

Когда блогер опубликовал видео на своей странице, на него обрушился шквал критики. Он тут же удалил запись, объяснил, что не хотел никого обидеть, и извинился. Но к тому моменту возмущенные зрители уже обратились в полицию. В отношении блогера возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершение в целях оскорбления религиозных чувств верующих».