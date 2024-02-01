В Ростовской области перед судом предстанет блогер, который раскачивался на кресте на видео

В Волгодонске перед судом предстанет блогер, которого обвинили в оскорблении чувств верующих. Скандал произошел в октябре 2023 года, когда мужчина выложил в социальных сетях видео.
Напомним, съемки проходили 24 октября в одном из известных ростовских ресторанов. Судя по всему, авторы идеи хотели оригинальным образом поздравить людей с Хэллоуином. Блогера привязали к деревянной конструкции, похожей на крест, и с помощью веревки подвесили его в воздухе. В этот момент герой ролика начал раскачиваться на «кресте», словно на качели. Окружающие лишь смеялись и снимали происходящее на телефон.
Когда блогер опубликовал видео на своей странице, на него обрушился шквал критики. Он тут же удалил запись, объяснил, что не хотел никого обидеть, и извинился. Но к тому моменту возмущенные зрители уже обратились в полицию. В отношении блогера возбудили уголовное дело по статье «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершение в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
По версии следствия, подозреваемый в насмешливой форме демонстрировал свое распятие на деревянном кресте, а позже выложил видео в сеть. Мужчина осознавал, что крест в христианстве является религиозным символом, а распятие ассоциируется у верующих с казнью Иисуса Христа. Таким образом, считают правоохранители, он публично выразил свое явное неуважение к обществу и оскорбление чувств верующих.
Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время дело передали в суд. Первое заседание пройдет в Волгодонске 13 февраля.