В Самарской области маленький мальчик провалился в канализационный колодец

Все случилось вечером 31 января 2024 года селе Кротовка Кинель-Черкасского района. Ребенок провалился в открытый канализационный колодец, когда прогуливался с мамой. На место происшествия направили работников пожарно-спасательной части № 107. Также были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. При прибытии спасатели обнаружили, что ребенок находится в пустом колодце и жалуется на боли в спине. Совместно с медицинскими работниками было принято решение извлечь мальчика при помощи носилок.