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В Самарской области маленький мальчик провалился в канализационный колодец

Ребенок упал в открытый колодец и травмировал спину в Самарской области.
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области произошло ЧП, в котором пострадал 6-летний ребенок. Мальчик провалился в открытый колодец, занесенный снегом, и травмировал спину. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Все случилось вечером 31 января 2024 года селе Кротовка Кинель-Черкасского района. Ребенок провалился в открытый канализационный колодец, когда прогуливался с мамой. На место происшествия направили работников пожарно-спасательной части № 107. Также были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. При прибытии спасатели обнаружили, что ребенок находится в пустом колодце и жалуется на боли в спине. Совместно с медицинскими работниками было принято решение извлечь мальчика при помощи носилок.

После оказания первой медицинской помощи ребенка направили в медучреждение Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина. Сейчас правоохранители начали проверку по данному происшествию.

несчастный случай