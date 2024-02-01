В Самарской области маленький мальчик провалился в канализационный колодец

В Самарской области произошло ЧП, в котором пострадал 6-летний ребенок. Мальчик провалился в открытый колодец, занесенный снегом, и травмировал спину. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
Все случилось вечером 31 января 2024 года селе Кротовка Кинель-Черкасского района. Ребенок провалился в открытый канализационный колодец, когда прогуливался с мамой. На место происшествия направили работников пожарно-спасательной части № 107. Также были вызваны бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. При прибытии спасатели обнаружили, что ребенок находится в пустом колодце и жалуется на боли в спине. Совместно с медицинскими работниками было принято решение извлечь мальчика при помощи носилок.
После оказания первой медицинской помощи ребенка направили в медучреждение Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина. Сейчас правоохранители начали проверку по данному происшествию.