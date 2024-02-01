Российские военные отразили семь атак на Купянском направлении

На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.
«Противник потерял свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, — сказали в ведомстве.