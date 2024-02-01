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Российские военные отразили семь атак на Купянском направлении

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Войска Украины на купянском направлении потеряли за сутки более 125 военнослужащих, ВС России отразили семь атак противника, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

На купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями при поддержке авиации отразили семь атак штурмовых групп 30-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.

«Противник потерял свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две самоходные артиллерийские установки “Гвоздика”, — сказали в ведомстве.