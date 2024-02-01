Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений “Южной” группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 42-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, отражены четыре атаки штурмовых групп 22-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и Красное ДНР.
«Противник потерял свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — сообщили в Минобороны.
Кроме того, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие «Гиацинт-Б», пять самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также склад боеприпасов.