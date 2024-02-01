Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Кроме того, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, три артиллерийские системы М777 производства США, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», орудие «Гиацинт-Б», пять самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель», а также склад боеприпасов.