Мотострелок из района под Воронежем погиб в бою в зоне СВО

В зоне СВО погиб 38-летний уроженец Рамонского района Евгений Глущенко. Трагическое известие сообщил глава района Роман Береснев на странице ВКонтакте.
Евгений Глущенко был наводчиком мотострелковой роты. 15 января 2024 года во время боя он выносил из-под огня раненых сослуживцев и при этом сам получил смертельное ранение. Мужественный мотострелок ценой своей жизни спас товарищей, которые теперь лечатся в военных госпиталях.
Евгения Глущенко посмертно представят к награде. Какой, пока не сообщают.