Мотострелок из района под Воронежем погиб в бою в зоне СВО

Евгений Глущенко был наводчиком мотострелковой роты. 15 января 2024 года во время боя он выносил из-под огня раненых сослуживцев и при этом сам получил смертельное ранение. Мужественный мотострелок ценой своей жизни спас товарищей, которые теперь лечатся в военных госпиталях.