«Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ, а также живая сила и военная техника в 137 районах», — говорится в сводке военного ведомства.
Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинские радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса NASAMS из Норвегии и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6М, сообщило в четверг министерство обороны РФ.