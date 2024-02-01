Российские военные уничтожили украинскую РЛС зенитного комплекса NASAMS

«Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6М, два склада горючего ВСУ, а также живая сила и военная техника в 137 районах», — говорится в сводке военного ведомства.