Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских авиаракет и 68 беспилотников

«Средствами противовоздушной обороны сбито 20 авиационных управляемых ракет и 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана, Берестовое Харьковской области, Житловка, Кривошеевка Луганской народной республики, Ясиноватая, Макеевка Донецкой народной республики, Пологи, Гуляйполе, Токмак Запорожской области, Раденск и Новая Каховка Херсонской области», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11580 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14877 танков и других боевых бронированных машин, 1214 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7931 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18124 единицы специальной военной автомобильной техники.