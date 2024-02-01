Российская ПВО за сутки сбила 20 украинских авиаракет и 68 беспилотников

Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11580 беспилотных летательных аппаратов, 457 зенитных ракетных комплексов, 14877 танков и других боевых бронированных машин, 1214 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7931 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18124 единицы специальной военной автомобильной техники.