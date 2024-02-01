После «шторма века» крымчанам выплатили почти 3,4 млрд рублей

На выплаты жителям Крыма, пострадавшим в результате ноябрьского «шторма века», предусмотрено почти 3,4 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
— На предоставление единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей заявления подали более 503 тысяч граждан, у которых в результате стихии в ноябре 2023 года отсутствовало электроснабжение более суток подряд, — отметил руководитель региона.
По его словам, работа в этом направлении продолжается в четырех районах, а также в симферопольской Каменке. Такой вид выплат назначили более 329,6 тысячи крымчанам. В общей сложности они получат 3,3 млрд рублей.
Кроме того, 293 человека получат по 50 тысяч рублей, еще 204 — по 100 тысяч. Аксенов отметил, что на сегодняшний день уже выплатили 34,2 млн рублей. Глава Крыма добавил, что некоторым людям в выплатах отказали. Они не смогли доказать, что живут в пострадавшем доме, либо же не оформили право собственности. При этом, как подчеркнул глава Крыма, эти люди могут обратиться в суды, чтобы обжаловать отказ.
— Все процедуры по компенсационным выплатам необходимо завершить в ближайшее время. Спорные вопросы нужно окончательно решить до конца недели.
Напомним, большинство набережных, которые были повреждены в результате «шторма века» в Крыму, планируют восстановить к лету. Сообщалось, что подрядчики уже приступили к подготовке технических заданий, а также проектированию.
Ранее в Крыму озвучили предварительную сумму ущерба от непогоды. Она составила 39,7 миллиарда рублей. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что эта сумма оценивается в 40−42 млрд рублей. Сообщалось также, что в результате шторма в регионе погибли пять человек, еще 12 получили травмы.