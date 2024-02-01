После «шторма века» крымчанам выплатили почти 3,4 млрд рублей

Кроме того, 293 человека получат по 50 тысяч рублей, еще 204 — по 100 тысяч. Аксенов отметил, что на сегодняшний день уже выплатили 34,2 млн рублей. Глава Крыма добавил, что некоторым людям в выплатах отказали. Они не смогли доказать, что живут в пострадавшем доме, либо же не оформили право собственности. При этом, как подчеркнул глава Крыма, эти люди могут обратиться в суды, чтобы обжаловать отказ.