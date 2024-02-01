Советский суд Казани продлил арест Алсу Курмашевой

Кроме того, по версии следствия, Алсу Курмашева имела гражданство США и с 1998 года проживала на постоянной основе в Чехии, скрывая этот факт от своего российского окружения, а также не передавала документы в службу по вопросам миграции в России. Муж Курмашевой — Павел Буторин, как и супруга, гражданин США, живет в Чехии. По версии следователей, в личной переписке с Курмашевой и по ее просьбе экземпляр антироссийской книги, осуждающей спецоперацию, Павел должен был передать через посредника в конгрессе США президенту США Джо Байдену.