Пригнали автовышку: в Ростове спустя пять суток спасли животных из дома, где обрушилась стена

Дело в том, что во время эвакуации 27 января около восьми вечера хозяева в спешке выскочили на улицу в чем были. А после из-за угрозы обрушения пятиэтажки внутрь уже никого не пустили. Слишком опасно: здание может рухнуть в любой момент.