Пригнали автовышку: в Ростове спустя пять суток спасли животных из дома, где обрушилась стена

В Ростове провели целую спасательную операцию по вызволению животных из частично обрушившегося дома на улице Нариманова, 72/3. Около пяти дней они провели в закрытых квартирах без еды и воды.
Все эти дни о судьбе домашних питомцев переживали десятки людей. Ситуацию усугубляло и то, что здание отключили от всех коммуникаций, включая отопление. А на улице — минусовая температура.
СУТКАМИ НАПРОЛЕТ СКУЛИЛА СОБАКА.
Дело в том, что во время эвакуации 27 января около восьми вечера хозяева в спешке выскочили на улицу в чем были. А после из-за угрозы обрушения пятиэтажки внутрь уже никого не пустили. Слишком опасно: здание может рухнуть в любой момент.
К счастью, часть дома обвалилась не сразу: вначале — перекрытия и стена сильно деформировались. Из-за этого ростовчане успели выбежать из дома. И никто не пострадал, когда на следующий день утром произошло обрушение части стены с первого по пятый этаж.
По словам местных жителей, они слышали, как в одной из квартир сутки напролет жалобно скулила собака. Но, как оказалось, не одна она осталась заперта в квартире, по соседству — с десяток кошек, хомяк и даже ящерица.
— Сотрудники поисково-спасательной службы города начали операцию по спасению оказавшихся внутри животных, — сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.
КОТА ОТВЕЗЛИ В ВЕТКЛИНИКУ.
И вот первым спасенышем стала кошка из квартиры на первом этаже.
— Мою вытащили! Алиса! — радостно говорит ее хозяйка, пока остальные вместе с волонтерами наблюдают за спасательной операцией, стоя у сигнальной ленты.
Известно, что одному из котов, который, вероятно, все это время провел в подвале, потребовалась помощь ветеринаров. За пять дней организм мурлыки оказался сильно обезвоженным, поэтому неравнодушные ростовчане отвезли его в клинику. Здесь он пробудет какое-то время.
Для вызволения же животных с верхних этажей спасатели использовали автовышку.
Известно, что после того, как четвероногие окажутся на свободе, волонтеры передадут их хозяевам.
ВЕЩИ ПОКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЗАБРАТЬ.
Также в комнатах осталось и все имущество людей — его они забрать пока не могут. Чтобы это произошло, эксперты должны дать заключение, что в здание можно заходить.
Сейчас специалисты занимаются обследованием дома. Предполагается, что работы они завершат на этой неделе.
Изначально дом был построен в шестидесятые годы прошлого века как общежитие для работников завода. Но в 2006 году квартиры в нем разрешили приватизировать.
По словам жительницы Натальи, в том году она купила там комнату, не заметив зимой из-за снега, что здание уже тогда разрушалось. В 2019 году его официально признали аварийным, а его жильцов — нуждающимися в расселении. Тогда конструкции здания укрепили стяжками, и в доме продолжали жить люди.
Сейчас идет сбор документов для выплаты компенсаций собственникам жилья. А пока их расселили в маневренный фонд. Кто-то остановился у родственников и друзей.