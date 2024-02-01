На главу казанской УК возбудили дело после того, как снег упал на крышу авто

По данным прокуратуры, очистка кровли от снега производилась на прошлой неделе. Однако данные меры оказались недостаточными из-за сложных погодных условий. Владелец поврежденного авто подтвердил детали происшествия. По его словам, значительного вреда здоровью он не получил, и госпитализация ему не потребовалась, а управляющая компания полностью возместила ущерб автомобилю.