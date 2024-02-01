Суд прекратил производство по иску уральца к блогеру Аязу Шабутдинову

Согласно данным суда, в конце прошлого года к блогеру был подан иск от Михаила Пичугина о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества.



Как следует из материалов, в декабре 2023 года суд прекратил производство в связи с тем, что Михаил Пичугин отказался от исковых требований. Напомним, 32-летнего бизнес-коуча, блогера и основателя «Лайк Центра» Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября, ему было предъявлено обвинение по статье о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



Основанием для возбуждения дела стали обращения восьми предпринимателей, заплативших Аязу Шабутдинову в общей сложности 5 млн руб. По данным следствия, блогер создал ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря его программе.