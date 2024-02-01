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Калининградец перевел телефонному мошеннику 10,5 млн рублей

Аферисты обманули жителя Калининграда больше чем на 10 миллионов рублей.

Очередной жертвой телефонных мошенников стал житель Калининграда. В телеграме мужчине написали якобы от имени его начальника из госорганизации, затем подключили к разговору лже-сотрудника ФСБ, которому нужно было «оказать поддержку». Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, горожанин перевел аферистам без малого 10,5 млн рублей.

Схема была стара — жертве сообщили, что мошенники якобы оформили на него кредит, и нужно срочно спасать деньги, переведя их на другой счет.

Заведено уголовное дело.

Мошенников ищут.