Калининградец перевел телефонному мошеннику 10,5 млн рублей

Очередной жертвой телефонных мошенников стал житель Калининграда. В телеграме мужчине написали якобы от имени его начальника из госорганизации, затем подключили к разговору лже-сотрудника ФСБ, которому нужно было «оказать поддержку». Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, горожанин перевел аферистам без малого 10,5 млн рублей.
Схема была стара — жертве сообщили, что мошенники якобы оформили на него кредит, и нужно срочно спасать деньги, переведя их на другой счет.
Заведено уголовное дело.
Мошенников ищут.