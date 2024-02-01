В Сырдарье гражданин незаконно спилил 14 декоративных деревьев: ущерб оценен в 273 млн сумов

Факт незаконной вырубки деревьев был зафиксирован 24 января на окраине земельного участка фермерского хозяйства «Sirdaryo bogʻlari», расположенного на территории махалли «Навруз» Сырдарьинского района. Об этом сообщает пресс-служба Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Сырдарьинской области.
Выяснилось, что гражданин без каких-либо разрешений спилил 14 декоративных деревьев.
Правонарушителя задержали на месте происшествия во время погрузки спиленных деревьев.
Отмечается, что ущерб, нанесенный растительному миру, оценен в 273 млн 360 тыс. сумов.
Собранные материалы дела переданы в областную прокуратуру.