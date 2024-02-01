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В СВО погиб военнослужащий из Осы

В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Осинского округа Илья Тютин.

Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Илья Тютин закончил Осинский зооветеринарный техникум, работал в компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Военную службу проходил по контракту. Дата и место гибели в сообщении администрации не приводятся.

Прощание с военнослужащим состоится 2 февраля в Осинском центре культуры.