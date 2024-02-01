В СВО погиб военнослужащий из Осы

Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.



Илья Тютин закончил Осинский зооветеринарный техникум, работал в компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Военную службу проходил по контракту. Дата и место гибели в сообщении администрации не приводятся.



Прощание с военнослужащим состоится 2 февраля в Осинском центре культуры.