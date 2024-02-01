Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.
Илья Тютин закончил Осинский зооветеринарный техникум, работал в компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Военную службу проходил по контракту. Дата и место гибели в сообщении администрации не приводятся.
Прощание с военнослужащим состоится 2 февраля в Осинском центре культуры.
В СВО погиб военнослужащий из Осы
В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Осинского округа Илья Тютин.
Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.