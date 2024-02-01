Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов заподозрили в торговле наркотиками

ВОРОНЕЖ, 1 фев — РИА Новости. Советский районный суд Воронежа заключил под стражу местного жителя по фамилии Амфетаминов, уличенного в торговле мефедроном.
По данным суда, Амфетаминов М. Е., его подельник Чичин и «иные неустановленные лица» в конце января доставили в Советский район Воронежа расфасованный по меньше мере в пять свертков мефедрон общей массой 4,22 грамма и оборудовали минимум пяти закладок. Однако планируемая торговля не задалась, так как Чичин с Амфетаминовым были задержаны сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.
«Подозреваемый Амфетаминов М. Е. нигде не работает, не имеет постоянного и легального источника дохода, тем самым может продолжить заниматься преступной деятельностью <…> или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Поэтому, оставаясь на свободе, может скрыться», — говорится в сообщении Советского районного суда. Также отмечается, что от дачи показаний Амфетаминов отказался. Полицейские вышли в суд с ходатайством о его заключении в СИЗО, которое в итоге было удовлетворено.
Санкция статьи, по которой проходит Амфетаминов, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.