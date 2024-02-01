Жителя Воронежа по фамилии Амфетаминов заподозрили в торговле наркотиками

По данным суда, Амфетаминов М. Е., его подельник Чичин и «иные неустановленные лица» в конце января доставили в Советский район Воронежа расфасованный по меньше мере в пять свертков мефедрон общей массой 4,22 грамма и оборудовали минимум пяти закладок. Однако планируемая торговля не задалась, так как Чичин с Амфетаминовым были задержаны сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.