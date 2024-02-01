В Апшеронском районе при пожаре на 9 квадратных метрах погибла 38-летняя женщина

В Апшеронском районе Краснодарского края рано утром 1 февраля произошел пожар. Возгорание случилось в Хадыженске.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, информацию об этом спасатели получили в 06:13. Пожарные расчеты оперативно прибыли к горящему жилому строению и уже к 06:25 огонь был локализован. К половине седьмого утра пламя полностью потушили.



Площадь пожара составляла 9 квадратных метров. Его тушили 9 спасателей с 3 единицами техники. После ликвидации огня специалисты провели разбор конструкций и обнаружили погибшего человека.



В правоохранительных органах рассказали подробности произошедшего. По данным стражей порядка, пожар заметили соседи. Они и вызвали экстренные службы.



После локализации возгорания в доме на улице Восточной при пожаре было найдено тело 38-летней женщины.



«По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электроприбора», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.



В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Для этого были назначены необходимые экспертизы и проведение осмотра места происшествия.