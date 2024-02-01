Подравшийся с одноклассником дочери волжанин пойдет под суд

Взрослый волжанин, решивший помериться силами с 16-летним подростком, пойдет под суд. Наказание ему назначит мировой судья. Инцидент случился 4 декабря 2023 года на крыльце одной их школ города-спутника.
«Обвиняемый начал разговаривать с одноклассником своей дочери при входе в здание. В ходе выяснений отношений он толкнул мальчика плечом и ударил головой по лбу. В результате школьник получил травмы, которые были оценены как легкий вред здоровью», — подтверждает представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
47-летний мужчина признал свою вину. Не прошло и месяца после этого инцидента, как другой волжанин выложил в родительском чате тираду, в которой едва ли наберется десяток приличных слов в адрес одного из одноклассников своего сына и его родителей.