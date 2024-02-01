В Омске судят банду из 5 человек, похитивших в 2021-м бизнесмена

Потерпевшего увезли в гараж на окраине города и начали пытать, заставляя переписать на них свою квартиру. Но после того, как в полиции завели дело о похищении, бизнесмена просто отпустили. Теперь прокурор затребовал для смотрящего 16 лет колонии строгого режима, остальных фигурантов — от 7 до 9 лет. Какое решение примет судья, будет известно позже.