В Омске судят банду из 5 человек, похитивших в 2021-м бизнесмена

В Омской облсуде рассматривают уголовное дело о похищении бизнесмена в 2021 году. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, мужчину похитили в 2021 году прямо из отделения банка.
— По версии следствия, один из обвиняемых, занимавший криминальную должность смотрящего и высшее положение в преступной иерархии на территории Омска и Омской области, с четырьмя другими знакомыми в конце декабря 2021 года похитили предпринимателя из помещения отделения одного из банков, — рассказали в источнике.
Потерпевшего увезли в гараж на окраине города и начали пытать, заставляя переписать на них свою квартиру. Но после того, как в полиции завели дело о похищении, бизнесмена просто отпустили. Теперь прокурор затребовал для смотрящего 16 лет колонии строгого режима, остальных фигурантов — от 7 до 9 лет. Какое решение примет судья, будет известно позже.