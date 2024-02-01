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Задержан подозреваемый в избиении водителя скорой в Караганде

Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 1 фев — Sputnik. Задержан подозреваемый в нападении на водителя «Скорой помощи», сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.

Его зовут Нурболат Дакебаев.

27 января 2024 года в Караганде он накинулся и избил водителя скорой помощи, приехавшего на вызов к годовалому ребенку.

В ходе расследования мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

В настоящее время Дакебаев водворен в изолятор временного содержания.

За совершение инкриминируемого ему преступления он может лишиться свободы на срок до трех лет.