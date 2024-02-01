Задержан подозреваемый в избиении водителя скорой в Караганде

АЛМАТЫ, 1 фев — Sputnik. Задержан подозреваемый в нападении на водителя «Скорой помощи», сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.
Его зовут Нурболат Дакебаев.
27 января 2024 года в Караганде он накинулся и избил водителя скорой помощи, приехавшего на вызов к годовалому ребенку.
В ходе расследования мужчина скрылся и был объявлен в розыск.
В настоящее время Дакебаев водворен в изолятор временного содержания.
За совершение инкриминируемого ему преступления он может лишиться свободы на срок до трех лет.