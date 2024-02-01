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В Москве задержали хакера за атаки на объекты критической информационной инфраструктуры РФ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи ФСБ России задержали в Москве математика Артема Хорошилова в рамках расследования уголовного дела о компьютерных атаках (DDos-атаках) на объекты критической информационной инфраструктуры РФ. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, ему предъявлено обвинение.
Источник: Reuters

Лефортовский суд Москвы арестовал хакера.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о DDos-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры РФ был установлен и задержан Хорошилов Артем Леонидович. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Сейчас он содержится под стражей в СИЗО “Лефортово”», — рассказал собеседник агентства.

ФСБ